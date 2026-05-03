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€ 150 тыс

Пол Глэдон - статистика

Фортуна
18 марта 1992 (34)
#19 | Нападающий
188 см
Нидерланды
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фортуна
31
5
1
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Фортуна
1 : 2
03.05.2026
Фейеноорд
71' - 80'
80'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Херенвен
2 : 1
25.04.2026
Фортуна
70' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
69' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
04.04.2026
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Фортуна
1 : 2
21.03.2026
Твенте
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Волендам
1 : 2
14.03.2026
Фортуна
1' - 90'
19'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Фортуна
1 : 4
08.03.2026
Телстар
72' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
НЕК
2 : 3
28.02.2026
Фортуна
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Фортуна
2 : 1
20.02.2026
Экселсиор
89' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Аякс
4 : 1
14.02.2026
Фортуна
80' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фортуна
2 : 2
07.02.2026
Спарта
86' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
2 : 1
01.02.2026
Фортуна
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Гронинген
1 : 2
25.01.2026
Фортуна
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Фортуна
1 : 2
17.01.2026
ПСВ
71' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
11.01.2026
Фортуна
70' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Фортуна
4 : 3
21.12.2025
АЗ Алкмаар
72' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Зволле
1 : 0
13.12.2025
Фортуна
59' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Фортуна
1 : 3
06.12.2025
Аякс
64' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 1
29.11.2025
Хераклес
67' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 1
22.11.2025
Фортуна
66' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 0
08.11.2025
Херенвен
59' - 90'
60'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
5 : 2
31.10.2025
Фортуна
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 2
25.10.2025
Гронинген
66' - 90'
75'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Экселсиор
1 : 0
19.10.2025
Фортуна
67' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
1 : 0
04.10.2025
Волендам
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Твенте
3 : 2
26.09.2025
Фортуна
54' - 90'
90'
78'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Фортуна
1 : 0
20.09.2025
Утрехт
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Фейеноорд
2 : 0
17.09.2025
Фортуна
57' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Телстар
1 : 3
14.09.2025
Фортуна
1' - 62'
2'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Фортуна
3 : 2
31.08.2025
НЕК
65' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Фортуна
2 : 2
08.08.2025
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
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