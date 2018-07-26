Томас Бранс - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Бранс
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1992 (31 год)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Бранс
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1992 (31 год)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витесс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2018
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|09.08.2018
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:1
|Базель (Базель)
|02.08.2018
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|3:1
|Вииторул (Констанца)
|26.07.2018
|1' -90'
|Вииторул (Констанца)
|2:2
|Витесс (Арнем)