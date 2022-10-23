Кельвин Вердонк - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Кельвин
|Фамилия
|Вердонк
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дордрехт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Кельвин
|Фамилия
|Вердонк
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дордрехт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 90'
|Экселсиор
|0:3
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|НЕК
|0:0
|Камбур
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|НЕК
|15
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|0:3
|НЕК (Неймеген)
|11.02.2023
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|0:0
|Камбур (Лиуварден)
|05.02.2023
|46' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|64'
|28.01.2023
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Спарта (Роттердам)
|21.01.2023
|1' -84'
|НЕК (Неймеген)
|3:1
|Эммен (Эммен)
|15.01.2023
|84' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:0
|НЕК (Неймеген)
|87'
|13.11.2022
|67' -90'
|НЕК (Неймеген)
|6:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|04.11.2022
|Был в запасе
|Камбур (Лиуварден)
|0:1
|НЕК (Неймеген)
|30.10.2022
|1' -62'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|НЕК (Неймеген)
|23.10.2022
|1' -76'
|НЕК (Неймеген)
|3:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|16.10.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|2:0
|НЕК (Неймеген)
|79'
|08.10.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Экселсиор (Роттердам)
|02.10.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|16.09.2022
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|0:0
|НЕК (Неймеген)
|10.09.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Фортуна (Ситтард)
|04.09.2022
|1' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|0:0
|НЕК (Неймеген)
|01.09.2022
|84' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|26.08.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Волендам (Волендам)
|1:4
|НЕК (Неймеген)
|07.08.2022
|70' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:1
|Твенте (Энсхеде)