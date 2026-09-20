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Лига 1 2025/2026
Команды
Лилль
Кельвин Вердонк
Статистика
€ 2,50 млн
Кельвин Вердонк - статистика
Лилль
26 апреля 1997 (29), Дордрехт
#24 | Защитник
174 см
Индонезия | Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
20.09.2026
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
2 : 0
13.09.2026
Труа
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 3
08.09.2026
Бетис
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
0 : 1
03.09.2026
Лилль
1' - 46'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 2
28.08.2026
ПСЖ
80' - 90'
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Франция. Лига 1 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Франция. Лига 1 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Индонезия
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
52' - 90'
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