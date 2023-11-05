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Конор Вашингтон
Статистика
Конор Вашингтон - статистика
Завершил карьеру
18 мая 1992 (34)
#14 | Нападающий
178 см
Северная Ирландия
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Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Первая лига 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Англия. Кубок 2022/2023
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Дерби Каунти
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/128 финала
Крю Александра
2 : 2
05.11.2023
Дерби Каунти
1' - 67'
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