Статистика по турнирам

Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Англия. Первая лига 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Чемпионшип 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Шотландия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Чемпионшип 2015/2016