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Сиэтл
Райан Кент
Статистика
€ 2 млн
Райан Кент - статистика
Сиэтл
11 ноября 1996 (29), Олдхэм
#77 | Нападающий
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиэтл
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Сиэтл
0 : 2
23.06.2025
ПСЖ
1' - 57'
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Сиэтл
1 : 3
20.06.2025
Атлетико
61' - 90'
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Ботафого
2 : 1
16.06.2025
Сиэтл
1' - 71'
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