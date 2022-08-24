Райан Кент - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Кент
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Олдхэм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Кент
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Олдхэм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1996 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|1' - 77'
|Хиберниан
|1:4
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Рейнджерс
|3:1
|Килмарнок
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ливингстон
|0:3
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|1' -83'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:3
|Аякс (Амстердам)
|26.10.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Рейнджерс (Глазго)
|12.10.2022
|1' -76'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:7
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|04.10.2022
|1' -81'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Рейнджерс (Глазго)
|14.09.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|07.09.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Рейнджерс (Глазго)
|24.08.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:1
|Рейнджерс (Глазго)
|66'
|16.08.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|09.08.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|3:0
|Юнион СЖ (Брюссель)