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    Джейми Рид - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Джейми
    Фамилия Рид
    Команда Стивенидж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 июля 1994 (28 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Стивенидж 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 Был в запасе Стивенидж (Стивэнейдж) 1:2
    (4:5)п    		 Чарльтон (Чарльтон)
    23.08.2022 1' -90' Стивенидж (Стивэнейдж) 1:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    90'
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