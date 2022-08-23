Джейми Рид - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|Рид
|Команда
|Стивенидж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|Рид
|Команда
|Стивенидж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стивенидж
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|Был в запасе
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:2
(4:5)п
|Чарльтон (Чарльтон)
|23.08.2022
|1' -90'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|90'