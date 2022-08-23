Том Николс - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Том
|Фамилия
|Николс
|Команда
|Кроули Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таунтон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Том
|Фамилия
|Николс
|Команда
|Кроули Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таунтон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кроули Таун
|2
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|70' -90'
|Бернли (Бернли)
|3:1
|Кроули Таун (Кроули)
|23.08.2022
|1' -77'
|Кроули Таун (Кроули)
|2:0
|Фулхэм (Лондон)
|16' 49'