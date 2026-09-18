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Франция. Лига 2
Команды
Реймс
Серхио Акьем
Статистика
€ 4 млн
Серхио Акьем - статистика
Реймс
16 декабря 1997 (28), Мадрид
#18 | Защитник
175 см
Экваториальная Гвинея | Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Реймс
1 : 1
18.09.2026
Монпелье
Был в запасе
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Испания. Примера 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реймс
30
2
3
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, Переходные матчи
Реймс
1 : 3
29.05.2025
Метц
1' - 106'
38'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
2 : 1
17.05.2025
Реймс
1' - 90'
60'
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0 : 2
10.05.2025
Сент-Этьен
1' - 46'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
1 : 0
02.05.2025
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монпелье
0 : 0
27.04.2025
Реймс
1' - 90'
68'
Франция. Лига 1, 30 тур
Реймс
1 : 0
20.04.2025
Тулуза
1' - 90'
39'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 2
11.04.2025
Реймс
1' - 90'
33'
Франция. Лига 1, 28 тур
Реймс
0 : 1
06.04.2025
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
3 : 1
29.03.2025
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
0 : 0
16.03.2025
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Реймс
0 : 2
09.03.2025
Осер
1' - 86'
67'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
3 : 0
28.02.2025
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
3 : 0
28.02.2025
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Реймс
0 : 1
16.02.2025
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лион
4 : 0
09.02.2025
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
1 : 2
02.02.2025
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
1 : 1
25.01.2025
Реймс
1' - 90'
4'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1 : 1
19.01.2025
Гавр
78' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
2 : 4
11.01.2025
Ницца
1' - 90'
48'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
3 : 1
04.01.2025
Реймс
1' - 81'
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
0 : 0
14.12.2024
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Страсбур
0 : 0
08.12.2024
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
0 : 2
29.11.2024
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Реймс
1 : 1
23.11.2024
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Гавр
0 : 3
10.11.2024
Реймс
1' - 90'
21'
28'
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
1 : 0
03.11.2024
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Реймс
1 : 2
26.10.2024
Брест
1' - 80'
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
2 : 1
20.10.2024
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
1 : 3
29.09.2024
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
2 : 2
25.08.2024
Реймс
1' - 90'
51'
Франция. Лига 1, 1 тур
Реймс
0 : 2
17.08.2024
Лилль
1' - 90'
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