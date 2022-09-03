Яннес Хорн - статистика
#38 | Защитник
|Имя
|Яннес
|Фамилия
|Хорн
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брауншвейг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Яннес
|Фамилия
|Хорн
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брауншвейг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бохум
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|0:1
|Бохум (Бохум)
|08.11.2022
|77' -90'
|Бохум (Бохум)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|3:0
|Бохум (Бохум)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|4:0
|Бохум (Бохум)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|2:1
|Унион (Берлин)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|4:1
|Бохум (Бохум)
|01.10.2022
|1' -46'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:0
|Бохум (Бохум)
|22'
|18.09.2022
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:1
|Бохум (Бохум)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Вердер (Бремен)