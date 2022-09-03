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    Яннес Хорн - статистика

    #38 | Защитник
    Имя Яннес
    Фамилия Хорн
    Команда Нюрнберг
    Состав Основной
    Родной город Брауншвейг
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бохум 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 0:1 Бохум (Бохум)
    08.11.2022 77' -90' Бохум (Бохум) 2:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    05.11.2022 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 3:0 Бохум (Бохум)
    29.10.2022 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 4:0 Бохум (Бохум)
    23.10.2022 Был в запасе Бохум (Бохум) 2:1 Унион (Берлин)
    15.10.2022 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 4:1 Бохум (Бохум)
    01.10.2022 1' -46' РБ Лейпциг (Лейпциг) 4:0 Бохум (Бохум)
    22'
    18.09.2022 Был в запасе Бохум (Бохум) 1:1 Кельн (Кельн)
    10.09.2022 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:1 Бохум (Бохум)
    03.09.2022 Был в запасе Бохум (Бохум) 0:2 Вердер (Бремен)
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