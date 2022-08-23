Бэйли Пикок-Фаррел - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Бэйли
|Фамилия
|Пикок-Фаррел
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 октября 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Бэйли
|Фамилия
|Пикок-Фаррел
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 октября 1996 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Был в запасе
|Бернли
|3:0
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Блэкпул
|0:0
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Бернли
|4:0
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|Был в запасе
|Миллуолл
|1:1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Лутон Таун
|0:1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|46' - 90'
|Бернли
|1:1
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Бернли
|3:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|23.08.2022
|1' -90'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Бернли (Бернли)