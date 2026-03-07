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Ньюкасл
Жоэлинтон
Статистика
€ 25 млн
Жоэлинтон - статистика
Ньюкасл
14 августа 1996 (30)
#7 | Полузащитник
190 см | 76 кг
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Команда
И
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П
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Ньюкасл
2
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0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/8 финала
Ньюкасл
1 : 3
07.03.2026
Манчестер Сити
62' - 90'
78'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюкасл
3 : 3
10.01.2026
Борнмут
70' - 120'
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