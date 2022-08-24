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    Жоэлинтон - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Кассио
    Фамилия Аполинарио
    Команда Ньюкасл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 августа 1996 (26 лет)
    Рост 190
    Вес 76
    Стоимость:
    € 32,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 26 тур
    53'
    26.02.2023 1' - 90' Манчестер Юнайтед 2:0 Ньюкасл Англия. Кубок лиги, Финал
    45'
    18.02.2023 1' - 71' Ньюкасл 0:2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 90' Борнмут 1:1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 23 тур
    90'
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