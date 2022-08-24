Жоэлинтон - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Кассио
|Фамилия
|Аполинарио
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|190
|Вес
|76
Стоимость:
€ 32,00
млн
|Имя
|Кассио
|Фамилия
|Аполинарио
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|190
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Манчестер Сити
|2:0
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|53'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Ньюкасл
|Англия. Кубок лиги, Финал
|45'
|18.02.2023
|1' - 71'
|Ньюкасл
|0:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Борнмут
|1:1
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюкасл
|7
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|45'
|31.01.2023
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|24.01.2023
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|73'
|10.01.2023
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:0
|Лестер (Лестер)
|72' 60'
|20.12.2022
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)
|09.11.2022
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
(3:2)п
|Кристал Пэлас (Лондон)
|24.08.2022
|70' -90'
|Транмер (Транмер)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)