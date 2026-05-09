Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Рамазан Дживелек - статистика

Кайсериспор
22 января 1996 (30), Стамбул
#28 | Нападающий
172 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайсериспор
30
0
2
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
1' - 55'
51'
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
34' - 46'
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
0 : 4
11.04.2026
Фенербахче
46' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 0
04.04.2026
Кайсериспор
1' - 77'
70'
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор
1 : 0
19.03.2026
Карагюмрюк
1' - 75'
Турция. Суперлига, 26 тур
Самсунспор
2 : 1
15.03.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Кайсериспор
1 : 3
09.03.2026
Трабзонспор
1' - 90'
19'
Турция. Суперлига, 24 тур
Генчлербирлиги
0 : 0
01.03.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 0
22.02.2026
Антальяспор
29' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Гезтепе
0 : 0
15.02.2026
Кайсериспор
1' - 66'
65'
Турция. Суперлига, 21 тур
Кайсериспор
1 : 2
09.02.2026
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Галатасарай
4 : 0
01.02.2026
Кайсериспор
1' - 46'
45'
Турция. Суперлига, 19 тур
Кайсериспор
0 : 3
24.01.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 84'
67'
Турция. Суперлига, 18 тур
Бешикташ
1 : 0
19.01.2026
Кайсериспор
1' - 77'
76'
Турция. Суперлига, 17 тур
Коньяспор
1 : 1
20.12.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Кайсериспор
0 : 0
13.12.2025
Аланьяспор
1' - 80'
79'
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
0 : 1
29.11.2025
Кайсериспор
1' - 90'
57'
90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
0 : 3
22.11.2025
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Фенербахче
4 : 2
09.11.2025
Кайсериспор
1' - 60'
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
3 : 2
02.11.2025
Касымпаша
1' - 85'
81'
84'
Турция. Суперлига, 10 тур
Карагюмрюк
2 : 2
24.10.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Кайсериспор
1 : 3
19.10.2025
Самсунспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 8 тур
Трабзонспор
4 : 0
03.10.2025
Кайсериспор
1' - 78'
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
1 : 1
28.09.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Кайсериспор
0 : 4
24.09.2025
Бешикташ
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Антальяспор
1 : 1
20.09.2025
Кайсериспор
1' - 90'
56'
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
1 : 1
14.09.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
30.08.2025
Кайсериспор
1' - 75'
Турция. Суперлига, 3 тур
Кайсериспор
0 : 4
24.08.2025
Галатасарай
1' - 69'
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.08.2025
Кайсериспор
62' - 90'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+