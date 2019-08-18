Вилфрид Каптум - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Вилфрид
|Фамилия
|Каптум
|Команда
|Барселона
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Вилфрид
|Фамилия
|Каптум
|Команда
|Барселона
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|15.12.2019
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:2
|Бетис (Севилья)
|08.12.2019
|73' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:2
|Атлетик (Бильбао)
|74'
|30.11.2019
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|23.11.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|15.09.2019
|1' -46'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|31.08.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Леганес (Леганес)
|25.08.2019
|61' -90'
|Барселона (Барселона)
|5:2
|Бетис (Севилья)
|18.08.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Вальядолид (Вальядолид)