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Пансерраикос
Вилфрид Каптум
Статистика
Вилфрид Каптум - статистика
Пансерраикос
Завершил карьеру
7 июля 1996 (30), Дуала
#6 | Полузащитник
170 см
Камерун
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Пансерраикос
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 13 тур
Пансерраикос
2 : 1
01.12.2024
Астерас
70' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
Афины Каллитея
1 : 2
22.11.2024
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
Пансерраикос
2 : 3
09.11.2024
Атромитос
1' - 65'
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
2 : 1
02.11.2024
Пансерраикос
56' - 90'
83'
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
2 : 2
15.09.2024
Левадиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
3 : 0
31.08.2024
Пансерраикос
70' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 1
24.08.2024
Арис
64' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
3 : 2
17.08.2024
Пансерраикос
80' - 90'
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