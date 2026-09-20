Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига 1 2025/2026
Команды
Брест
Люка Тусар
Статистика
€ 2 млн
Люка Тусар - статистика
Брест
29 апреля 1997 (29), Аррас
#29 | Полузащитник
185 см
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
2 : 1
20.09.2026
Брест
78' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
0 : 1
13.09.2026
ПСЖ
78' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
1 : 2
05.09.2026
Брест
75' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
2 : 2
29.08.2026
Тулуза
83' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Германия. Бундеслига 2024/2025
Германия. Кубок 2024/2025
Германия. Бундеслига 2023/2024
Германия. Кубок 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Германия. Бундеслига 2022/2023
Германия. Кубок 2022/2023
Германия. Бундеслига 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
Олимпиада 2020
Лига чемпионов 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брест
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
2 : 1
20.09.2026
Брест
78' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
0 : 1
13.09.2026
ПСЖ
78' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
1 : 2
05.09.2026
Брест
75' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
2 : 2
29.08.2026
Тулуза
83' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ле Ман
2 : 2
22.08.2026
Брест
1' - 90'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
Видео
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+