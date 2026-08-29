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Волос
Ронаэль Пьерр-Габриэль
Статистика
€ 1 млн
Ронаэль Пьерр-Габриэль - статистика
Волос
13 июня 1998 (28)
#18 | Защитник
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
1 : 1
29.08.2026
Ираклис
1' - 90'
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Греция. Суперлига 2026/2027
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Команда
И
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Волос
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
1 : 1
29.08.2026
Ираклис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
ОФИ
2 : 0
23.08.2026
Волос
1' - 24'
24'
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