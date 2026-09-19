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Лига 1 2025/2026
Команды
Лорьян
Жан-Виктор Макенго
Статистика
€ 6 млн
Жан-Виктор Макенго - статистика
Лорьян
12 июня 1998 (28)
#17 | Полузащитник
177 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Ле Ман
2 : 1
19.09.2026
Лорьян
1' - 75'
11'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2 : 2
12.09.2026
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
0 : 1
05.09.2026
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 2
29.08.2026
Труа
1' - 73'
51'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
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И
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П
Ж
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Лорьян
5
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Ле Ман
2 : 1
19.09.2026
Лорьян
1' - 75'
11'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2 : 2
12.09.2026
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
0 : 1
05.09.2026
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 2
29.08.2026
Труа
1' - 73'
51'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0 : 0
22.08.2026
Лорьян
1' - 90'
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