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    Жан-Виктор Макенго - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Жан-Виктор
    Фамилия Макенго
    Команда Лорьян
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 июня 1998 (24 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 7,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Лорьян 2:0 Труа Франция. Лига 1, 27 тур
    05.03.2023 1' - 69' Лион 0:0 Лорьян Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 60' Лорьян 0:1 Осер Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' Лорьян 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Нант 1:0 Лорьян Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 16 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2023 69' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Удинезе (Удине)
    15.01.2023 1' -62' Удинезе (Удине) 1:2 Болонья (Болонья)
    07.01.2023 1' -66' Ювентус (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    04.01.2023 72' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    04.11.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    30.10.2022 76' -90' Кремонезе (Кремона) 0:0 Удинезе (Удине)
    23.10.2022 1' -65' Удинезе (Удине) 1:2 Торино (Турин)
    16.10.2022 1' -70' Лацио (Рим) 0:0 Удинезе (Удине)
    09.10.2022 1' -59' Удинезе (Удине) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    03.10.2022 1' -58' Верона (Верона) 1:2 Удинезе (Удине)
    18.09.2022 1' -61' Удинезе (Удине) 3:1 Интер (Милан)
    11.09.2022 81' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Удинезе (Удине)
    04.09.2022 64' -90' Удинезе (Удине) 4:0 Рома (Рим)
    75' 66'
    31.08.2022 1' -79' Удинезе (Удине) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    26.08.2022 1' -81' Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
    20.08.2022 1' -46' Удинезе (Удине) 0:0 Салернитана (Салернитана)
    29'
    13.08.2022 1' -76' Милан (Милан) 4:2 Удинезе (Удине)
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