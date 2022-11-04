Жан-Виктор Макенго - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Жан-Виктор
|Фамилия
|Макенго
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1998 (24 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 7,50
млн
|Имя
|Жан-Виктор
|Фамилия
|Макенго
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|2:0
|Труа
|Франция. Лига 1, 27 тур
|05.03.2023
|1' - 69'
|Лион
|0:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 60'
|Лорьян
|0:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Нант
|1:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|16
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2023
|69' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|15.01.2023
|1' -62'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|07.01.2023
|1' -66'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|04.01.2023
|72' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|04.11.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|30.10.2022
|76' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|23.10.2022
|1' -65'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Торино (Турин)
|16.10.2022
|1' -70'
|Лацио (Рим)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|09.10.2022
|1' -59'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|03.10.2022
|1' -58'
|Верона (Верона)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|18.09.2022
|1' -61'
|Удинезе (Удине)
|3:1
|Интер (Милан)
|11.09.2022
|81' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|04.09.2022
|64' -90'
|Удинезе (Удине)
|4:0
|Рома (Рим)
|75' 66'
|31.08.2022
|1' -79'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|26.08.2022
|1' -81'
|Монца (Монца)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|20.08.2022
|1' -46'
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Салернитана (Салернитана)
|29'
|13.08.2022
|1' -76'
|Милан (Милан)
|4:2
|Удинезе (Удине)