Нильс Кербер - статистика
#23 | Вратарь
|Имя
|Нильс
|Фамилия
|Кербер
|Команда
|Ганза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Вес
|84
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Нильс
|Фамилия
|Кербер
|Команда
|Ганза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганза
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2022
|1' -90'
|Любек (Любек)
|1:0
|Ганза (Росток)