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    Андрей Коробенко - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Коробенко
    Команда Ингулец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 мая 1997 (25 лет)
    Рост 183
    Вес 74
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 Был в запасе Ингулец 2:1 Металлист Украина. Премьер-лига, 17 тур
    04.03.2023 Был в запасе Динамо 0:2 Ингулец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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