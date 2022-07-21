Шон Госс - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Госс
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 октября 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 325
тыс
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Госс
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 октября 1995 (27 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Росс Каунти
|0:2
|Мазервелл
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|25.02.2023
|1' - 79'
|Килмарнок
|1:1
|Мазервелл
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|19.02.2023
|1' - 83'
|Мазервелл
|2:0
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|40'
|15.02.2023
|1' - 90'
|Мазервелл
|2:1
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мазервелл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|69' -90'
|Слиго Роверс (Слиго)
|2:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:1
|Слиго Роверс (Слиго)