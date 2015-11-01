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    Андрей Сморкалов - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Александрович
    Фамилия Сморкалов
    Команда Динамо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 февраля 1999 (24 года)
    Рост 174
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 1' -86' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:0 Динамо (Киров)
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