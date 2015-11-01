Андрей Сморкалов - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Сморкалов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|174
|Вес
|63
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Сморкалов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|174
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -86'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Динамо (Киров)