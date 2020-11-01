Артем Ежов - статистика
#58 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ежов
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 1998 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ежов
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 1998 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.11.2020
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Велес (Москва)
|01.11.2020
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)