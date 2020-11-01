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    Артем Ежов - статистика

    #58 | Полузащитник
    Имя Артем
    Отчество Александрович
    Фамилия Ежов
    Команда Крылья Советов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 января 1998 (25 лет)
    Рост 184
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2020 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 2:1 Велес (Москва)
    01.11.2020 1' -90' Торпедо (Москва) 3:1 Крылья Советов (Самара)
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