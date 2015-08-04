|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2015
|83' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|18.10.2015
|46' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|11.10.2015
|72' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|3:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|28.09.2015
|46' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|21.09.2015
|46' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Динамо (Ставрополь)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Ангушт (Назрань)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Динамо (Ставрополь)
|01.09.2015
|Был в запасе
|МИТОС (Новочеркасск)
|1:2
|Динамо (Ставрополь)
|12.08.2015
|87' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|3:1
|Дружба (Майкоп)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Динамо (Ставрополь)
|0:0
|Терек-2 (Грозный)
|20.07.2015
|87' -90'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Динамо (Ставрополь)