Иоан Андзуана - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Иоан
|Фамилия
|Андзуана
|Команда
|ДАК 1904
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 декабря 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 325
тыс
|Имя
|Иоан
|Фамилия
|Андзуана
|Команда
|ДАК 1904
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 декабря 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ДАК 1904
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -46'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|2:0
|Викингур (Гота)
|20.07.2022
|62' -90'
|Викингур (Гота)
|0:2
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|14.07.2022
|46' -90'
|Клифтонвилл (Белфаст)
|0:3
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|07.07.2022
|1' -61'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|2:1
|Клифтонвилл (Белфаст)
|25'