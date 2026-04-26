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Нидерланды. Эредивизие
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Хераклес
Жефф Рен-Аделед
Статистика
€ 500 тыс
Жефф Рен-Аделед - статистика
Хераклес
17 января 1998 (28)
#11 | Полузащитник
183 см
Франция
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Статистика по турнирам
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Италия. Серия В 2024/2025
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Франция. Лига 1 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хераклес
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
4 : 0
10.08.2025
Хераклес
58' - 90'
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