Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жефф Рен-Аделед - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Жефф
    Фамилия Рен-Аделед
    Команда Труа
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 января 1998 (25 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 82' - 90' Лорьян 2:0 Труа Франция. Лига 1, 27 тур
    05.03.2023 Был в запасе Труа 2:2 Монако Франция. Лига 1, 26 тур
    19.02.2023 Был в запасе Труа 0:1 Монпелье Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 72' Реймс 4:0 Труа Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 14 0 0 1 0
    Труа 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 82' -90' Лорьян (Лорьян) 2:0 Труа (Труа)
    05.03.2023 Был в запасе Труа (Труа) 2:2 Монако (Монако)
    19.02.2023 Был в запасе Труа (Труа) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    12.02.2023 1' -72' Реймс (Реймс) 4:0 Труа (Труа)
    01.02.2023 68' -90' Тулуза (Тулуза) 4:1 Труа (Труа)
    14.01.2023 78' -90' Лион (Лион) 1:2 Страсбур (Страсбур)
    11.01.2023 85' -90' Нант (Нант) 0:0 Лион (Лион)
    01.01.2023 87' -90' Лион (Лион) 0:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    28.12.2022 Был в запасе Брест (Брест) 2:4 Лион (Лион)
    06.11.2022 46' -90' Марсель (Марсель) 1:0 Лион (Лион)
    30.10.2022 66' -90' Лион (Лион) 1:0 Лилль (Лилль)
    22.10.2022 64' -90' Монпелье (Монпелье) 1:2 Лион (Лион)
    16.10.2022 45' -90' Ренн (Ренн) 3:2 Лион (Лион)
    07.10.2022 68' -90' Лион (Лион) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    02.10.2022 74' -90' Ланс (Ланс) 1:0 Лион (Лион)
    79'
    18.09.2022 75' -90' Лион (Лион) 0:1 ПСЖ (Париж)
    11.09.2022 75' -90' Монако (Монако) 2:1 Лион (Лион)
    07.09.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:1 Лион (Лион)
    03.09.2022 66' -90' Лион (Лион) 5:0 Анжер (Анжер)
    31.08.2022 Был в запасе Лион (Лион) 2:1 Осер (Осер)
    28.08.2022 1' -46' Реймс (Реймс) 1:1 Лион (Лион)
    19.08.2022 63' -90' Лион (Лион) 4:1 Труа (Труа)
    • Читайте нас: 
    11