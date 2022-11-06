Жефф Рен-Аделед - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Жефф
|Фамилия
|Рен-Аделед
|Команда
|Труа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 1998 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Жефф
|Фамилия
|Рен-Аделед
|Команда
|Труа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|82' - 90'
|Лорьян
|2:0
|Труа
|Франция. Лига 1, 27 тур
|05.03.2023
|Был в запасе
|Труа
|2:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 26 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Труа
|0:1
|Монпелье
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 72'
|Реймс
|4:0
|Труа
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|14
|0
|0
|1
|0
|Труа
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|82' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Труа (Труа)
|05.03.2023
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|2:2
|Монако (Монако)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|12.02.2023
|1' -72'
|Реймс (Реймс)
|4:0
|Труа (Труа)
|01.02.2023
|68' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|4:1
|Труа (Труа)
|14.01.2023
|78' -90'
|Лион (Лион)
|1:2
|Страсбур (Страсбур)
|11.01.2023
|85' -90'
|Нант (Нант)
|0:0
|Лион (Лион)
|01.01.2023
|87' -90'
|Лион (Лион)
|0:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:4
|Лион (Лион)
|06.11.2022
|46' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Лион (Лион)
|30.10.2022
|66' -90'
|Лион (Лион)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|22.10.2022
|64' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Лион (Лион)
|16.10.2022
|45' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:2
|Лион (Лион)
|07.10.2022
|68' -90'
|Лион (Лион)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|02.10.2022
|74' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Лион (Лион)
|79'
|18.09.2022
|75' -90'
|Лион (Лион)
|0:1
|ПСЖ (Париж)
|11.09.2022
|75' -90'
|Монако (Монако)
|2:1
|Лион (Лион)
|07.09.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Лион (Лион)
|03.09.2022
|66' -90'
|Лион (Лион)
|5:0
|Анжер (Анжер)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:1
|Осер (Осер)
|28.08.2022
|1' -46'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Лион (Лион)
|19.08.2022
|63' -90'
|Лион (Лион)
|4:1
|Труа (Труа)