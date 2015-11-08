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    Мовсар Асхабов - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Мовсар
    Отчество Ахметович
    Фамилия Асхабов
    Команда Ахмат
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 182
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Терек-2 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 82' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 0:3 Терек-2 (Грозный)
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