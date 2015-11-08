Мовсар Асхабов - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Мовсар
|Отчество
|Ахметович
|Фамилия
|Асхабов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Имя
|Мовсар
|Отчество
|Ахметович
|Фамилия
|Асхабов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Терек-2
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|82' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:3
|Терек-2 (Грозный)