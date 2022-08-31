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    Неманья Главчич - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Неманья
    Фамилия Главчич
    Команда Химки
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 167
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 Был в запасе Зенит 3:2 Химки Россия. Премьер-лига, 19 тур
    03.03.2023 Был в запасе Факел 1:1 Химки Россия. Премьер-лига, 18 тур
    12.02.2023 1' - 62' Динамо 4:2 Химки Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 1' -90' Краснодар (Краснодар) 4:1 Химки (Химки)
    22.11.2022 1' -90' Химки (Химки) 1:1
    (1:3)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
    18.10.2022 1' -59' Локомотив (Москва) 1:0 Химки (Химки)
    13.09.2022 90' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (5:3)п    		 Химки (Химки)
    31.08.2022 Был в запасе Химки (Химки) 0:2 Краснодар (Краснодар)
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