Неманья Главчич - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Главчич
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|167
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Главчич
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|167
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|Был в запасе
|Зенит
|3:2
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|03.03.2023
|Был в запасе
|Факел
|1:1
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|12.02.2023
|1' - 62'
|Динамо
|4:2
|Химки
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|4:1
|Химки (Химки)
|22.11.2022
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
(1:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)
|18.10.2022
|1' -59'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Химки (Химки)
|13.09.2022
|90' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(5:3)п
|Химки (Химки)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)