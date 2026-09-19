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Англия. Первая лига
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Хаддерсфилд Таун
Мюррей Уоллес
Статистика
€ 400 тыс
Мюррей Уоллес - статистика
Хаддерсфилд Таун
10 января 1993 (33), Глазго
#3 | Защитник
188 см | 75 кг
Шотландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Бромли
2 : 1
19.09.2026
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 0
12.09.2026
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
05.09.2026
Ноттс Каунти
1' - 90'
Англия. Первая лига, 3 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 2
29.08.2026
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Первая лига 2025/2026
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Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаддерсфилд Таун
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2025
Манчестер Сити
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Сандерленд
1 : 1
26.08.2025
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
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