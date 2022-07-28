Ристо Радунович - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Ристо
|Фамилия
|Радунович
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Ристо
|Фамилия
|Радунович
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|9
|1
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:3
|Вест Хэм (Лондон)
|27.10.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|ФКСБ (Бухарест)
|60'
|15.09.2022
|69' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|08.09.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|ФКСБ (Бухарест)
|25.08.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:3
|ФКСБ (Бухарест)
|18.08.2022
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:2
|Викинг (Ставангер)
|11.08.2022
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:0
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|03.08.2022
|1' -90'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|0:1
|ФКСБ (Бухарест)
|69' 56'
|28.07.2022
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|4:2
|Сабуртало (Тбилиси)
|87'