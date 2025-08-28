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Шотландия. Премьер-лига
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Абердин
Грэм Шинни
Статистика
€ 100 тыс
Грэм Шинни - статистика
Абердин
4 августа 1991 (35), Абердин
#4 | Защитник
175 см | 72 кг
Шотландия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Абердин
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
ФКСБ
3 : 0
28.08.2025
Абердин
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Абердин
2 : 2
21.08.2025
ФКСБ
59' - 90'
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