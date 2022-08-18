Антон Недялков - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Недялков
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Недялков
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 123'
|Андерлехт
|
3:1
(3:0)п
|Лудогорец
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лудогорец
|8
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|3:1
|Лудогорец (Разград)
|64'
|27.10.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|13.10.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|06.10.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:1
|Лудогорец (Разград)
|15.09.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:2
|Лудогорец (Разград)
|74'
|08.09.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|2:1
|Рома (Рим)
|52'
|25.08.2022
|1' -124'
|Жальгирис (Вильнюс)
|3:3
|Лудогорец (Разград)
|85'
|18.08.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:0
|Жальгирис (Вильнюс)
|45'