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    Егор Ушкалов - статистика

    #71 | Нападающий
    Имя Егор
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Ушкалов
    Команда Авангард
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Авангард 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2015 82' -90' Витязь (Подольск) 0:0 Авангард (Курск)
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