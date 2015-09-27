Егор Ушкалов - статистика
#71 | Нападающий
|Имя
|Егор
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Ушкалов
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Имя
|Егор
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Ушкалов
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Авангард
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2015
|82' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:0
|Авангард (Курск)