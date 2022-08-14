Умар Садик - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Умар
|Фамилия
|Садик
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 февраля 1997 (26 лет)
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Умар
|Фамилия
|Садик
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 февраля 1997 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альмерия
|3
|2
|0
|1
|0
|Реал Сосьедад
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.09.2022
|1' -38'
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|03.09.2022
|46' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|55'
|27.08.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|55'
|22.08.2022
|1' -81'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Альмерия (Альмерия)
|23'
|14.08.2022
|1' -71'
|Альмерия (Альмерия)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|40'