Стевен Бергвейн - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Стевен
|Фамилия
|Бергвейн
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 27,00
млн
|Имя
|Стевен
|Фамилия
|Бергвейн
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 66'
|Херенвен
|2:4
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 25 тур
|19'
|05.03.2023
|1' - 67'
|Аякс
|1:0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|1' - 73'
|Витесс
|1:2
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|23.02.2023
|1' - 80'
|Унион
|3:1
|Аякс
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|47'
|19.02.2023
|1' - 70'
|Аякс
|4:0
|Спарта
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|16.02.2023
|1' - 75'
|Аякс
|0:0
|Унион
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|23
|9
|4
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -66'
|Херенвен (Херенвен)
|2:4
|Аякс (Амстердам)
|19'
|05.03.2023
|1' -67'
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|26.02.2023
|1' -73'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|19.02.2023
|1' -70'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Спарта (Роттердам)
|05.02.2023
|1' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|0:5
|Аякс (Амстердам)
|29.01.2023
|1' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|26.01.2023
|1' -60'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|22.01.2023
|46' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|71'
|14.01.2023
|71' -90'
|Аякс (Амстердам)
|0:0
|Твенте (Энсхеде)
|12.11.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|3:3
|Аякс (Амстердам)
|25'
|09.11.2022
|1' -79'
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|6'
|06.11.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|22.10.2022
|1' -83'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|22'
|16.10.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|7:1
|Экселсиор (Роттердам)
|76' 60'
|08.10.2022
|1' -73'
|Волендам (Волендам)
|2:4
|Аякс (Амстердам)
|01.10.2022
|63' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|18.09.2022
|1' -82'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Аякс (Амстердам)
|10.09.2022
|1' -60'
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|Херенвен (Херенвен)
|03.09.2022
|1' -61'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Камбур (Лиуварден)
|35' 40'
|28.08.2022
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|0:2
|Аякс (Амстердам)
|21.08.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|0:1
|Аякс (Амстердам)
|37'
|14.08.2022
|1' -69'
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|4' 45' 57'
|06.08.2022
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|2:3
|Аякс (Амстердам)