Андрей Шиков - статистика
#42 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Шиков
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 октября 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Вес
|66
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Шиков
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 октября 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2015
|90' -90'
|Строгино (Москва)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:1
|Строгино (Москва)