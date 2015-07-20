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    Андрей Шиков - статистика

    #42 | Нападающий
    Имя Андрей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Шиков
    Команда Строгино
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 октября 1998 (24 года)
    Рост 176
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Строгино 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2015 90' -90' Строгино (Москва) 0:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    20.07.2015 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:1 Строгино (Москва)
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