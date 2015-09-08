Даниил Жеребятьев - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Жеребятьев
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Вес
|76
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Жеребятьев
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.10.2015
|Был в запасе
|Строгино (Москва)
|1:2
|Москва (Москва)
|11.10.2015
|81' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:3
|Строгино (Москва)
|28.09.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Строгино (Москва)
|21.09.2015
|90' -90'
|Строгино (Москва)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|08.09.2015
|Был в запасе
|Строгино (Москва)
|0:0
|Торпедо Вл (Владимир)