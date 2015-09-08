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    Даниил Жеребятьев - статистика

    #38 | Нападающий
    Имя Даниил
    Отчество Олегович
    Фамилия Жеребятьев
    Команда Строгино
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 мая 1997 (25 лет)
    Рост 188
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Строгино 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.10.2015 Был в запасе Строгино (Москва) 1:2 Москва (Москва)
    11.10.2015 81' -90' Карелия (Петрозаводск) 0:3 Строгино (Москва)
    28.09.2015 Был в запасе ЦРФСО (Смоленск) 0:0 Строгино (Москва)
    21.09.2015 90' -90' Строгино (Москва) 2:0 Коломна (Коломна)
    08.09.2015 Был в запасе Строгино (Москва) 0:0 Торпедо Вл (Владимир)
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