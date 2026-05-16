Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Максим Ширяев - статистика

Нефтехимик
13 июля 1995 (31)
#12 | Защитник
189 см | 80 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
22
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
16.05.2026
Нефтехимик
58' - 90'
86'
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Нефтехимик
2 : 2
10.05.2026
Волга
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Челябинск
2 : 0
02.05.2026
Нефтехимик
1' - 90'
56'
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Енисей
2 : 0
26.04.2026
Нефтехимик
1' - 90'
82'
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
КАМАЗ
0 : 0
10.04.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Ротор
3 : 1
05.04.2026
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Нефтехимик
0 : 2
01.04.2026
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Нефтехимик
0 : 0
28.03.2026
Шинник
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Сокол
0 : 3
22.03.2026
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Торпедо
3 : 0
16.03.2026
Нефтехимик
46' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
2 : 0
28.02.2026
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Арсенал
0 : 0
30.11.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
1 : 0
15.11.2025
Урал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Родина
1 : 1
08.11.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Нефтехимик
1 : 1
03.11.2025
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Уфа
3 : 2
25.10.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Нефтехимик
2 : 3
11.10.2025
Чайка
1' - 90'
45'
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
0 : 0
05.10.2025
Ротор
1' - 90'
56'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
1 : 0
29.09.2025
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Волга
1 : 4
20.09.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Нефтехимик
1 : 0
15.09.2025
Енисей
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Урал
1 : 1
08.09.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Нефтехимик
1 : 5
03.09.2025
Родина
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Нефтехимик
1 : 1
30.08.2025
Челябинск
1' - 90'
30'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Факел
1 : 0
24.08.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Нефтехимик
1 : 3
17.08.2025
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Шинник
0 : 2
10.08.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Спартак К
1 : 1
03.08.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Нефтехимик
0 : 0
27.07.2025
Торпедо
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Нефтехимик
0 : 0
20.07.2025
Сокол
Был в запасе
Главные новости
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
23:25
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
3
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
1
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+