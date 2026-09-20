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Бетис
Пабло Форнальс
Статистика
€ 8 млн
Пабло Форнальс - статистика
Бетис
22 февраля 1996 (30)
#8 | Полузащитник
178 см | 67 кг
Испания
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Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
1' - 79'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
1' - 84'
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 3
08.09.2026
Бетис
1' - 90'
33'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
57' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Англия. Премьер-лига 2022/2023
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Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
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Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Испания. Примера 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
1' - 79'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
1' - 84'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
57' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
0 : 1
25.08.2026
Бетис
1' - 79'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 0
21.08.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
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