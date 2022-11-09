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    Пабло Форнальс - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Пабло
    Фамилия Форнальс
    Команда Вест Хэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 178
    Вес 67
    Стоимость:
    € 25,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 77' - 90' Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 27 тур
    09.03.2023 1' - 60' АЕК 0:2 Вест Хэм Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    04.03.2023 46' - 90' Брайтон 4:0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 1' - 74' Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 83' - 90' Вест Хэм 4:0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 25 тур
    85'
    19.02.2023 82' - 90' Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 Был в запасе Вест Хэм 1:1 Челси Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Хэм 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -77' Вест Хэм (Лондон) 2:3
    (9:10)п    		 Блэкберн (Блэкберн)
    38'
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