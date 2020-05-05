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Дмитрий Плетнев
Статистика
Дмитрий Плетнев - статистика
Завершил карьеру
16 января 1998 (28), Санкт-Петербург
#10 | Полузащитник
173 см | 65 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Узбекистан. Суперлига 2024
Белоруссия. Высшая лига 2023
Казахстан. Премьер-лига 2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Кубок 2019/2020
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сурхан
5
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Узбекистан. Суперлига, 6 тур
Бунедкор
0 : 2
05.05.2024
Сурхан
1' - 61'
42'
Узбекистан. Суперлига, 5 тур
Сурхан
2 : 1
06.04.2024
ОКМК
1' - 62'
Узбекистан. Суперлига, 4 тур
Навбахор
2 : 2
31.03.2024
Сурхан
1' - 65'
Узбекистан. Суперлига, 3 тур
Сурхан
2 : 3
16.03.2024
Андижан
1' - 72'
Узбекистан. Суперлига, 1 тур
Сурхан
0 : 3
04.03.2024
Пахтакор
1' - 81'
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