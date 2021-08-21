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    Андреа Фавилли - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Андреа
    Фамилия Фавилли
    Команда Дженоа
    Состав Основной
    Родной город Пиза
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 мая 1997 (25 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 1,40
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дженоа 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2021 1' -90' Дженоа (Генуя) 1:2 Наполи (Неаполь)
    21.08.2021 54' -90' Интер (Милан) 4:0 Дженоа (Генуя)
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