Андреа Фавилли - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Фавилли
|Команда
|Дженоа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пиза
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 1,40
млн
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Фавилли
|Команда
|Дженоа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пиза
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дженоа
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2021
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|21.08.2021
|54' -90'
|Интер (Милан)
|4:0
|Дженоа (Генуя)