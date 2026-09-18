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Франция. Лига 2
Команды
Клермон
Адриен Эну
Статистика
€ 250 тыс
Адриен Эну - статистика
Клермон
19 января 1994 (32)
#23 | Нападающий
176 см | 61 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Гренобль
1 : 1
18.09.2026
Клермон
76' - 90'
90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Дюнкерк
1 : 1
04.09.2026
Клермон
1' - 61'
Франция. Лига 2, 4 тур
Клермон
0 : 0
28.08.2026
Сошо
1' - 78'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Лига 2 2025/2026
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
США. МЛС 2022
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
США. МЛС 2021
Лига чемпионов 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Клермон
6
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 7 тур
Гренобль
1 : 1
18.09.2026
Клермон
76' - 90'
90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Дюнкерк
1 : 1
04.09.2026
Клермон
1' - 61'
Франция. Лига 2, 4 тур
Клермон
0 : 0
28.08.2026
Сошо
1' - 78'
Франция. Лига 2, 3 тур
Клермон
1 : 1
21.08.2026
Дижон
71' - 90'
90'
Франция. Лига 2, 2 тур
Сент-Этьен
3 : 1
14.08.2026
Клермон
1' - 64'
Франция. Лига 2, 1 тур
Клермон
0 : 0
08.08.2026
Реймс
1' - 80'
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