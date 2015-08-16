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    Егор Козырев - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Егор
    Отчество Александрович
    Фамилия Козырев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 182
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит-Ижевск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2015 67' -90' Динамо (Киров) 1:2 Зенит-Ижевск (Ижевск)
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