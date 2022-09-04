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    Ионуц Раду - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Ионуц
    Фамилия Раду
    Команда Осер
    Состав Основной
    Родной город Бухарест
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 мая 1997 (25 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Осер 0:0 Ренн Франция. Лига 1, 27 тур
    03.03.2023 1' - 90' Ницца 1:1 Осер Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Лорьян 0:1 Осер Франция. Лига 1, 25 тур
    17.02.2023 1' - 90' Осер 2:1 Лион Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Анжер 1:1 Осер Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
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