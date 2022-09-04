Ионуц Раду - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Ионуц
|Фамилия
|Раду
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бухарест
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Ионуц
|Фамилия
|Раду
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бухарест
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Осер
|0:0
|Ренн
|Франция. Лига 1, 27 тур
|03.03.2023
|1' - 90'
|Ницца
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|0:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 25 тур
|17.02.2023
|1' - 90'
|Осер
|2:1
|Лион
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Анжер
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кремонезе
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|1:4
|Наполи (Неаполь)
|02.10.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|18.09.2022
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:4
|Лацио (Рим)
|11.09.2022
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|04.09.2022
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.08.2022
|1' -90'
|Интер (Милан)
|3:1
|Кремонезе (Кремона)
|27.08.2022
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|1:2
|Торино (Турин)
|22.08.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Кремонезе (Кремона)
|14.08.2022
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:2
|Кремонезе (Кремона)