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Англия. Первая лига
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Лестер
Уэс Бернс
Статистика
€ 1,50 млн
Уэс Бернс - статистика
Лестер
28 октября 1995 (30), Кардифф
#7 | Нападающий
Уэльс
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Был в запасе
Англия. Первая лига, 7 тур
Барнсли
1 : 1
19.09.2026
Лестер
62' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Стокпорт Каунти
3 : 4
12.09.2026
Лестер
86' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Лестер
0 : 4
05.09.2026
Оксфорд
1' - 56'
Англия. Первая лига, 3 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
29.08.2026
Лестер
1' - 60'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
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Англия. Чемпионшип 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лестер
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Ипсвич Таун
3 : 1
25.08.2026
Лестер
74' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Лестер
1 : 0
08.08.2026
Нортгемптон Таун
61' - 90'
82'
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