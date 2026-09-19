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Англия. Первая лига
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Лестер
Бобби Рид
Статистика
€ 700 тыс
Бобби Рид - статистика
Лестер
2 февраля 1993 (33), Бристоль
#14 | Полузащитник
170 см
Ямайка | Англия
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Барнсли
1 : 1
19.09.2026
Лестер
86' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Стокпорт Каунти
3 : 4
12.09.2026
Лестер
71' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Лестер
0 : 4
05.09.2026
Оксфорд
1' - 46'
Англия. Первая лига, 3 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
29.08.2026
Лестер
1' - 82'
Статистика по турнирам
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Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лестер
2
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Ипсвич Таун
3 : 1
25.08.2026
Лестер
61' - 90'
67'
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Лестер
1 : 0
08.08.2026
Нортгемптон Таун
1' - 79'
37'
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