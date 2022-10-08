Эден Флинт - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Эден
|Фамилия
|Флинт
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ноттингем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 1989 (33 года)
|Рост
|197
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Эден
|Фамилия
|Флинт
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ноттингем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 1989 (33 года)
|Рост
|197
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|9
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.01.2023
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|4:0
|Рединг (Рединг)
|17.12.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.10.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:4
|Уотфорд (Уотфорд)
|17.09.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|13.09.2022
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|04.09.2022
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|40'
|31.08.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|90'
|27.08.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|17.08.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|13.08.2022
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|06.08.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|30.07.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|44'