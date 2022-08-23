Том Ивс - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Том
|Фамилия
|Ивс
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 января 1992 (31 год)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Том
|Фамилия
|Ивс
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 января 1992 (31 год)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротерхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -64'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:1
|Моркамб (Моркамб)