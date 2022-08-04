Дэн Клири - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Дэн
|Фамилия
|Клири
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 марта 1996 (27 лет)
|Имя
|Дэн
|Фамилия
|Клири
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 марта 1996 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|18.08.2022
|1' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|4:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|09.08.2022
|1' -90'
|Шкупи (Чаир)
|1:2
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|49'
|04.08.2022
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Шкупи (Чаир)