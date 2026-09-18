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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Окжетпес
Михаил Голубничий
Статистика
€ 75 тыс
Михаил Голубничий - статистика
Окжетпес
31 января 1995 (31), Павлоград
#1 | Вратарь
188 см
Казахстан
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Иртыш
2 : 1
13.09.2026
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Окжетпес
2 : 1
05.09.2026
Ордабасы
Был в запасе
Статистика по турнирам
Казахстан. Премьер-лига 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жетысу
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Жетысу
0 : 1
26.10.2025
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Жетысу
1 : 2
19.10.2025
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Кайрат
5 : 0
05.10.2025
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
1 : 1
16.09.2025
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
3 : 2
24.08.2025
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Жетысу
0 : 0
17.08.2025
Атырау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес
1 : 2
09.08.2025
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу
1 : 0
03.08.2025
Туран
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Елимай
3 : 0
26.07.2025
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Жетысу
1 : 0
20.07.2025
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис
3 : 1
13.07.2025
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Жетысу
0 : 2
06.07.2025
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Улытау
1 : 2
28.06.2025
Жетысу
1' - 90'
89'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Тобол
2 : 1
21.06.2025
Жетысу
14' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Жетысу
2 : 2
14.06.2025
Кайрат
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайсар
2 : 2
31.05.2025
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Жетысу
2 : 1
25.05.2025
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Атырау
1 : 1
17.05.2025
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Жетысу
1 : 3
11.05.2025
Окжетпес
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Туран
0 : 0
03.05.2025
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Жетысу
0 : 3
26.04.2025
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Ордабасы
1 : 0
19.04.2025
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Жетысу
0 : 0
05.04.2025
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана
3 : 0
30.03.2025
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Жетысу
0 : 0
08.03.2025
Улытау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
02.03.2025
Жетысу
Был в запасе
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