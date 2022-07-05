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    Марк Рэнделл - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Марк
    Фамилия Рэнделл
    Команда Ларн
    Состав Основной
    Родной город Милтон-Кинс
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 сентября 1989 (33 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ларн 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -78' Ларн (Ларн) 0:1 Сент-Джозефс (Гибралтар)
    23' 78'
    05.07.2022 1' -90' Сент-Джозефс (Гибралтар) 0:0 Ларн (Ларн)
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