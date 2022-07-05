Марк Рэнделл - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Рэнделл
|Команда
|Ларн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милтон-Кинс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Рэнделл
|Команда
|Ларн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милтон-Кинс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ларн
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -78'
|Ларн (Ларн)
|0:1
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|23' 78'
|05.07.2022
|1' -90'
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:0
|Ларн (Ларн)