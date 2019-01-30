Антони Валонгва - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Валонгва
|Команда
|Нант
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Нант
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 октября 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 325
тыс
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Валонгва
|Команда
|Нант
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Нант
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 октября 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нант
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2019
|1' -90'
|Нант (Нант)
|0:1
|Страсбур (Страсбур)
|30.01.2019
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)