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    Антони Валонгва - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Антони
    Фамилия Валонгва
    Команда Нант
    Состав Молодежный
    Родной город Нант
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 октября 1993 (29 лет)
    Стоимость:
    € 325
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нант 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2019 1' -90' Нант (Нант) 0:1 Страсбур (Страсбур)
    30.01.2019 Был в запасе Нант (Нант) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
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